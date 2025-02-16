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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلى يسحق سموحة برباعية في الدورى

البنك الأهلى
البنك الأهلى
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سحق فريق البنك الأهلى نظيره سموحة بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "استاد الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

احرز رباعية البنك الأهلى اللاعب أحمد ياسر ريان فى الدقيقة الـ 21، وياو أنور فى الدقيقة الـ 61، واسامة فيصل هدفين فى الدقيقتى الـ 75 من ضربة جزاء، والـ 87 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف سموحة عن طريق اللاعب عبد الكبير الوادي فى الدقيقة الـ 47.

بهذا الفوز رفع فريق البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 22 وضعته فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 17 وضعته فىالمركز الـ 11 من ترتيب الدورى المصرى.

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