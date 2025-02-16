غارة أمريكية تقتل قياديًّا بتنظيم القاعدة في سوريا

نقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن ضربة جوية أميركية قتلت شخصية متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى تحسين الوضع الأمني ​​هناك. علاقات البلاد مع واشنطن.



وقالت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن "فرق الإنقاذ انتشلت الجثث ونقلتها إلى الطب الشرعي" في مدينة إدلب، عاصمة المحافظة، ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن.



وقع الهجوم في وقت متأخر من يوم السبت عندما كان أحمد الشرع، الرئيس السوري، في إدلب لأول مرة منذ أن أعلنت جبهة تحرير الشام توليه منصب رئيس سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.



وأعلنت حكومة الشرع، السبت، اعتقال ما وصفته بقائد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، متهماً بالتخطيط لهجوم على مزار في دمشق، في حين تنأى الحكومة بنفسها عن الجماعات المتطرفة في البلاد.