رئيس جامعة أسيوط يبحث شروط تقديم المنح الدراسية

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025، اجتماع اللجنة المختصة بتطبيق القواعد وشروط منح الدراسة، المقدمة لطلاب جامعة أسيوط الأهلية، وذلك بحضور الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وأعضاء اللجنة.

وأكد الدكتور المنشاوي، إن جامعة أسيوط الأهلية؛ تسعى لضم الطلاب المتميزين لصفوف طلابها، موضحًا: أن المنح تشمل الالتحاق بأي برنامج من برامج كليات جامعة أسيوط الأهلية، مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها في الجامعة.

وصرح الدكتور المنشاوي؛ أنه تم خلال الاجتماع بحث أعداد وحالات الطلاب المنطبق عليهم شروط الانتفاع من المنح، وفق البنود المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل المنح والتخفيضات عددًا من الفئات تتضمن منح التفوق للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة، وذلك للطلاب الواردين ضمن الـ 300 طالب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية، وكذلك للطالب الحاصل على أعلى من 92% شعبة العلمي علوم، وكذلك منح التفوق المتقدمة للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة فى العام التالي، وكذلك منح التفوق الرياضي فى العام التالي للتفوق للحاصلين على ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية فى المسابقات الدولية أو العربية أو الأفريقية.

وأضاف أنه تم خلال اجتماع اللجنة توضيح الفئات المستحقة تخفيض المصروفات الدراسية والتى تتضمن قواعدها؛ أن يكون من أحد أبناء شهداء القوات المسلحة، أو الشرطة، أو شهداء الجيش الأبيض، والأطقم الطبية، أو أن يكون له أخ أو أخت من الدارسين بأحد كليات جامعة أسيوط الأهلية، أو أن يكون الطالب من أبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين كل الوقت بجامعة أسيوط الأهلية، أو العاملين، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط الحكومية، ممن على رأس العمل، أو من فقد عائله خلال الدراسة ويحدد نسبتها رئيس الجامعة وفق الحالة الاجتماعية لكل حالة.

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم في تشكيلها، الدكتورة أماني عمر ممثلةً عن القطاع الطبي، والدكتورة شيرين عبد الغفار ممثلةً عن قطاع العلوم الإنسانية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، والأستاذ خالد عبد اللطيف مدير الشئون المالية، والدكتورة جيهان درويش مدير شئون الطلاب، والأستاذ عبد الرحمن محمد حسين مدير الشئون القانونية.

