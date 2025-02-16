فريق عمل "المداح أسطورة العهد": الجزء الجديد مختلف عن ما قدم من قبل.. وسوف نفاجيء الجمهور

للعام الخامس على التوالي يواصل "المداح" حمادة هلال مغامراته مع عالم الجن خلال الموسم الرمضاني، الذي يشهد هذا العام الجزء الأخير من العمل الذي ارتبط به الجمهور، حيث انضم له هذا العام نجوم جديدة منهم:غادة عادل، خالد الصاوي، بجانب وجود هبه مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

التقت "البوابة نيوز" بفريق عمل المسلسل الذي تحدث عن التحديات الجديدة التي يشهدها العمل، والشخصيات التي يستكمل معها المداح مغامراته، حيث تبدأ الأحداث عندما يعود "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات ابليس، ست الحسن، بلقيس، فحيح، الذين ظهروا واجتمعوا لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

حمادة هلال: يوجد وقائع حقيقية قمنا بتخفيفها من أجل الدراما

أكد الفنان حمادة هلال أن الموسم الخامس والذي يحمل إسم "المداح أسطورة العهد"، به الكثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المختلف.

وأضاف: يواصل "صابر" رحلته في العوالم الخفية ويناقش بجرأة الكثير من المعتقدات والأفكار المسكوت عنها، هناك الكثير من الأحداث مستوحاه بالفعل من وقائع حقيقية بل وأحيانا نقوم بتخفيف الحدث عند نقله دراميا.

هبة مجدي: هناك قطاع كبير من الجمهور لديه اهتمام بنوعية المداح

أكدت الفنانة هبه مجدي أن هذا العمل من أكثر المسلسلات التي إرتبطت بها على مدار خمس سنوات، وقالت أن تفاصيل شخصية "رحاب" تملكتها تماماً على الرغم من إختلافها عن شخصيتها الحقيقية.

وأشارت إلي أن دخول وخروج شخصيات جديدة في المسلسل يفقدنا أحيانا شخصيات ممتعة وفي الوقت الأخر يضيف نجوم أخرين يمنحوا الأحداث تدفق وحيوية، وقالت أن طبيعة شخصيتها في الأحداث الجديدة متقلبة إلي حد كبير وستكون محيرة للمشاهد مما يضيف الكثير من المتعة للأحداث.

وأضافت: رحاب تتقاطع من كثير من الشخصيات في العمل وليس فقط "صابر"، وأكدت هبه مجدي أن هذا الموسم سيكون مختلف في الكثير من الأمور وزوايا المُناقشات، وقالت أن هناك قطاع كبير من المشاهدين لديه إهتمام كبير بالعوالم الخفية وهناك الكثير من القصص والحكايات في هذا الإطار التي يمكن أن تروي بطريقة شيقة وجذابة وأعتقد أن ذلك أحد اسباب نجاح "المداح".

خالد الصاوي: بذلت مجهود مضاعف للإندماج مع روح الفريق

أكد الفنان خالد الصاوي أنه كان من الصعب جداً الانضمام لمسلسل ناجح بعد أربع مواسم، وهو ما إحتاج منه لمجهود مضاعف للدخول في روح العمل وفي الوقت ذاته تقديم الشخصية بصورة مغايرة لأي شخصية قدمها من قبل.

وعن إستعداده قبل تصوير دوره في "المداح أسطورة العهد" قال: درست الدور والشخصية والمحاور بصورة مكثفة وتناقشت طويلاً مع المخرج قبل بدء التصوير للوصول لأفضل صورة وشكل، وأوضح أنه يقدم شخصيته بصورة ستكون مفاجآة للمشاهدين.

واشار الصاوي إلى أنه لا يدخل أي عمل إلا وهو مقتنع ومحب لفريق العمل، وقال أنه يثق في إحترافية صناع هذا العمل لأنهم نجحوا في جذب المشاهد وربطه بالعمل على مدار أربع سنوات.

غادة عادل: لم أقدم تلك النوعية من الأعمال من قبل

أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بالإنضمام إلي الموسم الخامس من "المداح" وقالت أنها فوجئت بترشيحها لهذا الموسم، وقالت أنها في منتهي السعادة بتواصل الجمهور المصري معها خلال ايام التصوير، وأنه أحيانا كان يستوقفها بعض المشاهدين ويناقشونها فى الكثير من الأفكار التي طرحها المسلسل بعد أن أعلن عن وجودها في هذا الموسم.

وأشارت غادة إلي أنها لم تقدم هذه النوعية من الأعمال التي تناقش الغيبيات من قبل، وهذه أحد الاسباب التي شجعتها على قبول التجربة بالإضافة إلي رغبتها في المساهمة في رفع درجة الوعي لدي المشاهدين، وأيضاً إستمتاعها الشخصي بمشاهدة الأعمال التي تحمل قدر من الإثارة والتشويق، وقالت غادة عادل أنها تقدم خلال الأحداث عدة شخصيات ستكون مفاجأة للمتابعين.

خالد سرحان: اجواء العمل مريحة نفسيا

أشار الفنان خالد سرحان إلى أن شخصية "حسن" التي يؤديها خلال الأحداث هي شخصية مممتدة ومتواصلة في الأحداث، وهو شخص متوازن يخطيء ويصيب وأحيانا الجمهور يتعاطف معه.

وأوضح أن دوره في المداح لا يشبة اي عمل أخر شارك فيه، وقال أن أجواء العمل في هذا المسلسل مريحه جدا نفسياً وهناك حالة من الصفاء النفسي في الأجواء العامة تنعكس على أداء كل العاملين.

يسرا اللوزي: الجمهور ارتبط بـ "تاج" بظهورها مع "صابر"

قالت الفنانة يسرا اللوزي أن شخصيتها مرت خلال الأحداث بمراحل مختلفة من الموسم الثالث حيث تعاطف معها بعض المشاهدين ورفضها البعض الأخر، ولكنها كرست حياتها لحماية صابر والدفاع عنه ومساندته.

وأوضحت أن طبيعة شخصية "تاج" تتقاطع مع "صابر" وأغلب مشاهدها معه وهو ما جعل المشاهد يرتبط بهما معاً، وقالت من أبرز ما يميز مسلسل المداح هو إضافة وجوه وشخصيات وخيوط درامية وأفكار جديدة مع كل موسم وهو يحسب للمخرج وفريق الكتابة، وأنها شخصياً إنبهرت بالمحتوي عند القراءة قبل التصوير.