ليفربول يهزم وولفرهامبتون بثنائية ويواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الريدز تألقهم في صراع المنافسة على اللقب.

بدأ اللقاء بقوة من جانب أصحاب الأرض، حيث نجح لويس دياز في تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 15، ليضع ليفربول في المقدمة ويمنح الفريق دفعة قوية في الشوط الأول.

محمد صلاح يتقدم

واصل الريدز سيطرتهم على مجريات اللعب، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء ، ليعزز تقدم فريقه ويؤكد أفضليته قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حاول وولفرهامبتون العودة في المباراة، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 67 عبر ماتيوس كونيا، الذي استغل تمريرة رائعة من جان ريسنير بلجارد ليعيد الإثارة للمواجهة، لكن دفاع ليفربول وحارسه نجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، يعزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتجمد رصيد وولفرهامبتون في وسط الترتيب، مع استمرار سعيه لتحسين نتائجه في الجولات المقبلة.