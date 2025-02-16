الزمالك يتعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق بالدوري

انتهى لقاء فريق الزمالك، الذى يحل ضيفًا على نظيره بتروجيت، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء، اللاعب مصطفى الجمل فى الدقيقة الـ 95 لصالح بتروجيت، بينما تعادل للزمالك احمد عبد الموجود فى مرماه بالدقيقة الـ 96 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء الذى جمع بينهما اليوم، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر.

هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد الزمالك 27 نقطة وضعته فى المركز الثالث، بينما اصبح رصيد بتروجيت 18 نقطة فى المركز التاسع.