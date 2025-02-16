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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب التنسيقية: دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال يعزز دورها في التنمية الاقتصادية

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وافق النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من نائب التنسيقية علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وقال عضو مجلس الشيوخ  خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: “إن الدراسة المقدمة تهدف إلى التحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة منها بهدف الوقوف علي أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال”.
 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار