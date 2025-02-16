نائب يدعو لتفعيل مقترح ربط ترخيص الشركات من خلال العنوان الإلكتروني

أعلن النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وأكد النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ أهمية الدراسة، مؤكدا أنها نواة للمستقبل، مؤكدا أن التسويق هو الأيقونة الجامعة، موضحا الفرق بين رائد الأعمال ورجل الأعمال وطبيعة شركات ريادة الأعمال وأن من كل ١٠٠ مشروع قد ينجح 10 مشاريع ولكن فكرة واحدة تكون معوضة عن الـ ٩٠ وهناك أفكار نقلت دول بأكملها أتت من ريادة الأعمال.

وأوضح عمارة عن أهمية الكشف عن النوابغ، سائلا وزير الاتصالات عن مخرجات مراكز الإبداع ككشافين وعن بروتوكولات التعاون مع وزارة الشباب وما هي مخرجاتها.

وقال عمارة أنه قد تقدم بمقترح وهو عن طريق منح تراخيص للشركات من خلال العنوان الإلكتروني دون التقيد بوجود مقر وذلك سيشجع الكثير، مطالبا بتفعيل تلك المقترح والذي ناقشه أيضا بتفعيله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كجهة مانحة للسجل التجاري والذي سيساعد على تشجيع الشركات الناشئة.