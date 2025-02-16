رؤساء وبطاركة كنائس القدس يدعون لوقف التهجير القسري لشعب غزة

أدان اليوم بطاركة ورؤساء كنائس القدس التهجير القسري بحق الفلسطينيين، حيث أطلقوا نداءً عاجلًا، للوقوف ضد مخططات التهجير الجماعي بقطاع غزة، ردًا على الدعوات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس خلال بيان لهم على خطورة تلك المخططات، مشددين على أهمية دعم المواقف الحازمة التي تبناها ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وغيرهم من القادة الذين أظهروا موقفًا واضحًا وثابتًا في رفض أي محاولة لاقتلاع أهل غزة من أرضهم".

كما رفض رؤساء الكنائس بالقدس بشكل قاطع لما وصفه بـ"الخطر الداهم" المتمثل في "مقترحات التهجير القسري الجماعي" للفلسطينيين في غزة. واعتبر أن مقترح التهجير اعتداء مباشر على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية.

و أطلق بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نداء إنسانيًا عاجلًا، مؤكدين أن حجم المأساة التي تتكشف أمام العالم في غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للضمير الإنساني وتحديًا للقيم الأخلاقية والدينية.

وتابعوا: "أزهقت آلاف الأرواح البريئة وتحولت مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، بينما يواجه الأطفال وكبار السن والمرضى معاناة تفوق حدود الوصف، في مشهد يختزل قسوة المأساة التي يعاني منها أهل غزة".