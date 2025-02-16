رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح ملتقى الجامعات المصرية البريطانية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات ملتقى الجامعات المصرية البريطانية الذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وينظمه المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بالشراكة مع الغرفة التجارية البريطانية المصرية والسفارة البريطانية في مصر والمكتب الثقافي والتعليمى المصري في لندن، وذلك فى إطار تعزيز التعليم العابر للحدود TNE فى مصر ولاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات البريطانية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، كما حضر الملتقى وفد من ممثلين لأبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية، وتستغرق زيارتهم ثلاثة أيام، فى الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الحالي.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين جودة التعليم العالي في مصر وجعلها مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم والبحث العلمي، والاهتمام بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والدولية كجزء من استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتوسع فى إنشاء جامعات دولية في مصر وإنشاء فروع لجامعات دولية مرموقة، والتي تهدف إلى جذب طلاب من مختلف أنحاء العالم وتوفير تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتشجيع برامج التبادل الطلابي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية، مما يتيح للطلاب المصريين فرصة الدراسة في الخارج والعكس، والاهتمام بعقد شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.

ولفت إلى أن هذه السبل يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات المصرية والبريطانية، مما يعود بالفائدة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع ككل.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال الزيارة ركزت على افتتاح فروع جامعية دولية في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والابتكار.

كما تم خلال برنامج الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعتي إسكس وإيست أنجليا وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية بالقاهرة، إلى جانب زيارات ميدانية للجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وفعالية تواصل وعشاء ثقافي مع غرفة التجارة المصرية البريطانية، بحضور جاريث بيلي السفير البريطاني بالقاهرة.