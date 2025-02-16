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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خطاري يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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أعلن عماد سليمان المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن الجولة 14 بمنافسات دوري نايل.

تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - عبدالله السعيد.

خط الوسط: حاتم سكر - محمد عبدالسميع - هشام محمد - إيريك تراوري.

خط الهجوم: محمد خطاري - محمد زيدان.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عبدالله جمال - علي الملواني - مروان حمدي - عبدالله محمد - عمر القط - عبدالرحمن الدح - نادر فرج - عبدالرحمن كتكوت - حسن صابر.

 

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