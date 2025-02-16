إزالة 52 تعديا بمساحة 22 ألف م2 بمدن دراو وأسوان والبصيلية

يواصل رؤساء الوحدات المحلية، بناءاً على تعليمات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 25 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بأسوان

إزالة 52 حالة تعدى بمساحة 22 ألف م2

وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل حيث تم حتى الآن إزالة 52 حالة تعدى بمساحة 22 ألف م2 .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 875 م2 .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمنطقة المحمودية بمساحة 600 م2 .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بإزالة 10 حالات تعد بمساحة 3918 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

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