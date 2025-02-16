جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي على ستاد "برج العرب" ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري نايل.

ويتواجد أحمد رضا في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي في دوري نايل

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد عبد الله - جراديشار - حسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.