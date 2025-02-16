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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوكا vs عبدالمنعم.. تشكيل مباراة نيس ولوهوفر في الدوري الفرنسي

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
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أعلن الجهاز الفني لكل من نيس ولوهوفر، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الفرنسي فى الجولة 22،  وذلك على ستاد أوشن، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

 تشكيل نيس الأساسية:

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: بومبيتو - دانتي- بارد - كلاوس

خط الوسط: لوشيه - سانتاماريا - عبدي

خط الهجوم: غيساند - لابورد - تشو

مع تواجد المحترف المصري محمد عبد المنعم على دكة البدلاء 

 تشكيل لوهوفر الأساسية:

حراسة المرمى: غورجلين

خط الدفاع: نيغو - سانغانتي - يوتي - زواوي

خط الوسط: دياوارا - كيشيتا - موانغا - جو جو

خط الهجوم: احمد حسن كوكا - سوماري

مواجهة مرتقبة بين الفريقين، حيث يسعى نيس لمواصلة الانتصارات لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يأمل أحمد حسن كوكا في قيادة لوهافر لتحقيق فوز ثمين يساعده في الهروب من منطقة الهبوط.

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