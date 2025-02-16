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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ملك الأردن: نجدد تأكيد رفضنا لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن
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أكد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال، على أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره، لافتًا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.

وجدد التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية.

حل الدولتين تهجير الفلسطينيين