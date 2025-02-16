ويتكوف يتوجه إلى السعودية للقاء مسؤولين روس في إطار محادثات أمنية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، توجهه مساء اليوم إلى المملكة العربية السعودية، برفقة مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، وذلك لإجراء سلسلة من المحادثات مع مسؤولين روس.

وأكد “ويتكوف” أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الحوار بين واشنطن وموسكو حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن الوفد الأمريكي سيعقد جلسات مباحثات مكثفة مع الجانب الروسي في العاصمة السعودية الرياض، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة حول طبيعة القضايا المطروحة للنقاش.

إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات قد تركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

يأتي هذا اللقاء في سياق متصل بالتحضيرات الجارية لعقد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي يتوقع أن تشهد مناقشات حول ملفات ساخنة على الساحة الدولية.