بطولة النخبة للميني فوتبول.. تعرف على نتيجة قرعة مجموعتي القاهرة الكبرى والدلتا

أجريت اليوم، قرعة مجموعتي القاهرة الكبرى والدلتا لبطولة دوري النخبة للميني فوتبول، وهي البطولة الجديدة التي أطلقها الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان للفئة العمرية من 40 إلى 65 سنة.

وأطلق أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس اتحاد اللعبة مراسم القرعة والبداية كانت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة مؤسس ورئيس الإتحاد والأب الروحي للعبة في مصر أحمد سمير الذي تضمنت كلمته نبذة مختصرة عن تاريخ رياضة الميني فوتبول وانجازاتها منذ تأسيسها في مصر وحتى اللحظة. ليضيف بذلك إلى سجل نجاح الإتحاد بطولة جديدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع فرق نادي حابي ، أكاديمية إينو ، ونادي الشيخ زايد ، ونادي 15 مايو ، وأكاديمية إيه إم سبورت في المجموعة الأولى مجموعة القاهرة ، بينما جاءت فرق م. ش مكرم عبيد ، أكاديمية ماچيك ، م. ش ميت غراب ، م. ش باسوس ، وأكاديمية حبيب الكل في المجموعة الثالثة مجموعة القاهرة الكبرى والدلتا.

وكانت مباريات المجموعة الثانية مجموعة الإسكندرية والبحيرة قد انطلقت بالفعل الاسبوع قبل الماضي.

وأكد أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول، أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دورين لكل مجموعة ، على أن يلعب الأول والثاني من مجموعتي القاهرة الكبرى والدلتا بنظام المقص ويتأهل الثنائي الفائز ليلعب مع اول وثاني مجموعة الإسكندرية والبحيرة لتحديد بطل النسخة الأولى من دوري النخبة.

وتابع سمير، “نعد بطل دوري النخبة بالمشاركة في بطولة دولية ممثلا لمصر سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب”، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الاخبار السارة لرياضة الميني فوتبول في مصر.

حضر مراسم القرعة كل من أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والمحاسب السيد عباس أمين صندوق الاتحاد، وفاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعطية جبر، ومحمد الطرابلسي، ومن الاتحاد المصري للميني فوتبول كل من، أحمد نحلة ووحيد عبد الغني، ومحمد خطاب، ووليد الغندور، ووممثلي فرق ابطولة مهندس إكرامي عز العرب، ابراهيم الرفاعي "بيبو"، اسلام سنوسي، دكتور شريف موسي، مهندس شريف عيسي علي نجار، شريف توفيق، المهندس شريف نجيب، ولي الدين ابراهيم، محمد شحات، وكريم أحمد.