جامعة الجلالة تستضيف المؤتمر الدولي "الآفاق في العلوم الأساسية والتطبيقية "

تنظم كلية العلوم الاساسية بجامعة الجلالة الأهلية، أول مؤتمر دولي لها بعنوان "الآفاق في العلوم الاساسية والتطبيقية من أجل الاستدامة والابتكار" في الفترة من 20 إلى 22 فبراير 2025, وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وإشراف الدكتور محمد منتصر أبو زيد، عميد كلية العلوم الاساسية بالجامعة.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا البحث العلمي والتعليم العالي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء المميزين والشخصيات الأكاديمية المرموقة من دول عدة، منها إيطاليا، فرنسا، الصين، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، وسلوفينيا، كما يتضمن ورشة عمل دولية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة حول تأثير التغيرات المناخية.

ومن بين المشاركين البارزين مدير الاستراتيجية لمرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة (OMEC)، مدير مركز الاستشعار عن بعد لعلوم الأرض (ESRS) بجامعة ويسترن ميشيغان، الملحقان الثقافيان لسفارة ألمانيا الاتحادية وسفارة ايطاليا، رئيسى مجلس إدارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.

يُتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وفتح آفاق جديدة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي محليًا ودوليًا.