تأجيل محاكمة متهم بخلية الوراق

قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأحيل محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021 المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية لجلسة 16 مارس.

وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.