المشدد لربة منزل متهمة بتعذيب طفلها حتى الموت بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد سنتين لربة منزل لاتهامها بتعذيب طفلها حتى الموت وذلك بعد تعديل القيد والوصف بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

وأحالت النيابة العامة المتهمة "هند.خ.ا.ك" 34 سنة، ربة منزل، لأنها في يوم 25/5/2024 بدائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه حمزة خالد علي السيد، حال كونها والدته، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن دأبت على التعدي عليه بأداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص، وعذبته بدنيا محدثة إصاباته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة أن المتهمة أحرزت بغير مسوغ قانونى وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.