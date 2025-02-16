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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إسبانيول وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة إسبانيول وأتلتيك بلباو بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الـ24 منافسات الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث لم تسجل أي أحداث مؤثرة، مع محاولات متبادلة لم تسفر عن أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 62، نجح روبرتو فيرنانديز في افتتاح التسجيل لصالح إسبانيول، مانحًا فريقه التقدم وسط فرحة جماهيره. لكن أتلتيك بلباو لم يستسلم، حيث تمكن أويهين سانسيت من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 بعد تمريرة رائعة من نيكولاس ويليامز، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة.

محاولات مستمرة 

رغم المحاولات المستمرة من كلا الفريقين في الدقائق الأخيرة، إلا أن النتيجة لم تتغير، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط بين إسبانيول وأتلتيك بلباو، في لقاء شهد ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

بهذا التعادل، يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده في جدول ترتيب الليغا، بينما يظل الصراع مفتوحًا على المراكز المتقدمة في الجولات المقبلة.

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