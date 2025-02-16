الإصلاح والتنمية: لا تحالفات حالية للانتخابات المقبلة.. وننتظر صدور القوانين المنظمة

في رد على ما تم تداوله حول وجود اتفاق انتخابي بين أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، وحزب مستقبل وطن للترشح على قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة، أكد المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدم صحة هذه الأنباء.

وأوضح عبد النبى أن الأحزاب المذكورة قد تعاونت بالفعل في قائمة موحدة خلال انتخابات 2020. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا توجد تحالفات حالية فيما يتعلق بانتخابات 2025 لمجلس النواب والشيوخ.

وأضاف: "نحن كحزب عضو في أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية نؤكد أننا منفتحون على جميع الأحزاب. حزب الإصلاح والتنمية لديه تاريخ من المشاركة الفعالة منذ انتخابات 2012 مرورًا بـ2015 وأخيرًا 2020. نحن ننتظر صدور قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ الجديد وقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التعاون مع الأحزاب الأخرى."

وأكد عبد النبى على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار المهندس علاء عبد النبي إلى أن حزب الإصلاح والتنمية يولي أهمية كبرى لتعزيز المشاركة السياسية وتمثيل كافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن الحزب يعمل على إعداد كوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة العمل البرلماني بشكل فعال.

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل، ولذلك نحرص على إشراكهم في صنع القرارات ووضع الاستراتيجيات التي تخدم الوطن."

كما أكد عبد النبي أن الحزب سيعمل على تقديم رؤية واضحة ومتكاملة خلال الانتخابات المقبلة، تركز على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين، وتعزيز الخدمات العامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، أوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب سيبحث أي فرص للتعاون مع الأحزاب الأخرى بما يخدم المصلحة العامة، مع الحفاظ على استقلالية قراراته ومراعاة مصالح قاعدته الشعبية. وقال: "نحن نعمل دائمًا من أجل الوطن، وهدفنا الأساسي هو تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار السياسي."

وأكد عبد النبي أن الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة بقوة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ودعا جميع القوى السياسية إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المرحلة الديمقراطية المهمة.

هذا وتأتي تصريحات المهندس علاء عبد النبي في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تشهد اهتمامًا واسعًا من مختلف الأطراف السياسية لضمان تمثيل عادل وفعال في المجالس التشريعية. ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الحوارات والمناقشات بين الأحزاب لبحث سبل التعاون المشترك في ظل التحديات التي تواجه البلاد.