«جدارية أم كلثوم» كتاب جديد لـ بيمن خليل رحلة في أعماق الروح الثائرة

صدر حديثًا عن دار أوراس للنشر والتوزيع كتاب «جدارية أم كلثوم» للكاتب الصحفي بيمن خليل، يتضمن هذا الكتاب العديد من القصائد التي تعبر عن صراع الإنسان في أعماقه الداخلية، بما في ذلك صراعات النفس، وتجريد الروح، وفهم ماهيات الجسد، بما فيها الحياة والموت والحب والصداقة.

يتكون الكتاب من ثمانية فصول: "راهب عرش السماء"، "رهبة العشق"، "تأملات الهيام"، "ملامح ملائكية"، "ثمن الحب"، "أسرار العشق"، "مقامات الحب"، "جدارية الروح"

ويقول الكاتب: هذه النصوص ما هي إلا روح انقسمت داخلي، فتمردت على كل شيء.. فكم هو مرير الإنقسام، وكم هي شديدة الرؤية في معرفة تلك التفاصيل الصغيرة التي تسكن أعماق إنسان ثائر.

وجاء على غلاف الكتاب:

روحي يا روحي

لملمي مَا بَقِي فِيكِ

بعض الصلوات المبعثرة

فِي كُلِّ إِتجَاهِ وَفِي كُلِّ زَمَانِ

كَالأَشْلَاءِ عِندَ انْفِجَارِ الْمَكَان

قِصَّةُ حُبِّ لَمْ تَكمل

أَسَاسُهَا الْحِرْمَانِ

وأسطوانة حَجَرِيَّةً

ظَلَّتْ تَدُورُ عَلَى أُغْنِيَة

وَدَارَتِ الأَيَّام

جدير بالذكر أن بيمن خليل صحفي مصري، ولد في 21 يوليو 1995، وتخرج في كلية التجارة متخصصًا في إدارة الأعمال، وله العديد من المقالات، والتغطيات الصحفية المتميزة، في المجال الثقافي، وخاصة الاتجاهات الأدبية، وكتب لعدد من المواقع الإجبارية والجرائد والمجلات المصرية والعربية.