الأردن والجزائر يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن العلاقات الأردنية الجزائرية متميزة، وإن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن هناك مواقف مشتركة في الكثير من القضايا بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مع سفير الجزائر لدى المملكة عبد الكريم بحة؛ لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة البرلمانية.

وأوضح الصفدي أهمية توحيد الجهود حول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر، مؤكدا وقوف الأردنيين خلف الملك عبدالله في رفض أي حلول على حساب الأردن، وتقديم كل الدعم والجهود لتثبيت الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم، والدفع بحل يضمن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله.

وثمن الموقف الجزائري الرافض لتهجير الفلسطينيين، معربًا عن تطلعاته بمزيد من التعاون والتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني الجزائري من أجل توحيد المواقف بما يخدم مصلحة الشعبين.

من جانبه..أكد سفير الجزائر رفض بلاده لدعوات تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا دعم بلاده للأردن بهذا الإطار، والموقف الثابت الذي عبر عنه الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين.