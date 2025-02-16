الثقافة بقومي المرأة تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها وتناقش خطة عملها

عقدت لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم عضوة المجلس ، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

حيث استعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم خطة اللجنة، مؤكدة انها سوف تركز على تعزيز دور المرأة المصرية وتمكينها من خلال الثقافة والفن، و دعم المرأة في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق النائية، وذلك عبر ورش العمل والأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تنمية مهاراتها وتوسيع فرصها في المجتمع.

كما تم التأكيد على أهمية توثيق التراث الثقافي للمرأة المصرية، علاوة على مناقشة مقترح تنفيذ أنشطة ثقافية في مناطق حلايب وشلاتين وفق خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع التركيز على تلبية احتياجات المرأة في تلك المناطق النائية.

كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التعاون الثقافي الدولي من خلال شراكات مع منظمات ثقافية عالمية، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية الدولية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التفاعل بين الثقافات المختلفة.