ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الشوط الأول عن طريق اللاعب لويس دياز في الدقيقة الـ 15، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب محمد صلاح، في الدقيقة الـ 37 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 57 نقطة، بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز الـ 17 برصيد 19 نقطة.

