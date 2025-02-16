النعماني يتفقد مشروع استكمال البنية التحتية والموقع العام بمقر جامعة سوهاج الجديد

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، أعمال تطوير الموقع العام بالمقر الجديد، والذي يضم كليات الصيدلة، طب وجراحة الفم والأسنان، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الي جانب مبنى الاختبارات المركزية، كما تفقد مشروع استكمال البنية التحتية بالجزء الغربي داخل الحرم الجامعي الجديد.

وأكد النعماني، أن ما تشهده الجامعة من طفرة إنشائية متطورة خلفها دعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية بلغ أكثر من 10 مليارات جنيه من مبان جديدة ومستشفيات وجامعة أهلية وبنية تحتية قوية، موجهاً بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال، وسرعة الانتهاء منه في الوقت المحدد.

وأضاف النعماني، انه بالنسبة لمشروع البنية التحتية فانه يعد خطوة ايجابية وملحة لتوصيل المرافق للمباني الجديدة داخل الحرم الجامعي الجديد، حيث جاري استكمال أعمال شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الري، واستكمال اعمال شبكة الكهرباء لأعمال الجهد المنخفض والمتوسط، وايضاً إنشاء وعمل منظومة مكافحة الحريق، وذلك بتكلفة اجمالية ٤٨٠ مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات المياه بإجمالي طول ٤١٥٤ مترا طوليا وشبكات الصرف الصحي بإجمالي طول ٤٤٣٣ مترا، الي جانب الأعمال الكهربائية بإجمالي طول الكابلات ٢٠٤٨٠ مترا طوليا واعمال شبكات الري باجمالي اطوال ٩٥٠٠متر طولي، اعمال الطرق توريد وفرش طبقة اساس للطريق الدائرى و الأوسطى بطول ٤٥٠٠ م شبكه مقاومة الحريق (HDPE) باجمالي اطوال ١٣٢٥٠ مترا طوليا وعدد ١٨٩ حنفية حريق.

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