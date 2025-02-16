انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا.. "الأرصاد" توضح خريطة الطقس الأسبوع الجاري.. "خبراء": هناك فرص لسقوط الأمطار

في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاعها حتى غدًا الاثنين.

حالة الطقس غدًا الإثنين

أعلنت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا الإثنين، يسودها طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا الإثنين

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، متوقعة أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على القاهرة الكبرى العظمى: 21، الصغرى: 12.

سقوط الأمطار

كما توقعت خرائط الطقس سقوط أمطار لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ورصدت نشاط الرياح على معظم الأنحاء، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

يستمر تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من (1- 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية- جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة كذلك، وارتفاع الموج فيه من (1- 1.5) متر والرياح شمالية شرقية.

انخفاض درجات الحرارة مساءً

وفي سياق متصل، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بمجرد غياب أشعة الشمس مساء، يحدث انخفاضا بقيم درجات الحرارة، حيث يكون الانخفاض ملموسًا ومحسوسًا ساعات الليل المتأخرة وفترات الفجر الصباح الباكر، وتكون الأجواء مساء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت "الدكتورة منار"، أنه قد يكون فرص الأمطار متوفرة، ولكن بشكل أقل من الأيام الماضية، مشيرة إلى أن غدًا الإثنين يشهد استقرارا تاما بالأحوال الجوية وبداية ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، مشددة على أن الطقس شديد البرودة مساء والفارق بين درجات الحرارة مساء وصباحا واضح بشكل كبير.



وكشفت، أنه على مدار هذا الأسبوع تهدأ سرعات الرياح، ولن تكون مؤثرة على حركة الملاحة البحرية ولن يكون هناك إثارة للرمال والأتربة.

كما يرى الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن طقس غدًا الإثنين معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونصح "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.