وزير الصحة اليمني: "يونسيف" شريك أساسي وفاعل في القطاع الصحي

الأحد 16/فبراير/2025 - 05:03 م

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تعد شريكا أساسيا وفاعلا في القطاع الصحي باليمن.

وأفادت قناة "اليمن" الفضائية، بأن ذلك جاء خلال لقاء بحيبح، اليوم الأحد، ممثل منظمة "اليونيسيف" لدى اليمن بيتر هوكينز؛ لبحث الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي وسبل الدفع بها نحو الأفضل، وكذلك تدخلات "اليونيسيف" في القطاع الصحي باليمن.

ووجه الوزير بحيبح، لممثل اليونيسيف دعوة لحضور المؤتمر الأول للنظام الصحي، الذي سيعقد في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الفترة من 18 وحتى 20 فبراير الجاري.

كما وقع وزير الصحة العامة والسكان اليمني مع ممثل اليونيسيف على الخطة القطاعية لبرنامجي الصحة والتغذية للأعوام "2025/ 2026".