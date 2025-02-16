شوط أول سلبي بين الزمالك وبتروجيت بالدوري

انتهى الشوط الأول بين فريق الزمالك الذي يحل ضيفًا على نظيره بتروجيت، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح أى فريق في ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اي أهداف، كما فشل الفريقان في فرض أسلوب لعبهما على الآخر.

ودخل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

