محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة ‏"سخا" الرسمية للغات

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مدرسة سخا الرسمية لغات بمركز كفرالشيخ على مساحة 1180م2 ، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم، وتقليل كثافة الطلاب في الفصول المدرسية بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق التفاعل والتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، فصول المدرسة البالغ عددها 11 فصلًا، وتضمّ المدرسة قاعتين لرياض الأطفال بـ 81 طفلا، بكثافة 35 طالبًا في الفصل الواحد، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتفقد التجهيزات والمرافق التعليمية لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة، كما ناقش الطلاب فى المقررات الدراسية، مؤكدًا على دور التعليم الأساسي في بناء النشء وتطوير مهارات الطلاب، لافتًا إلى انتظام سير العملية التعليمية، وتوافر كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج فى موعدها المحدد.

وأضاف أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

وأكد على تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، والاهتمام بسجل المعلم لكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية بشأن العملية التعليمة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

1000068372

1000068368

1000068366

1000068362

1000068352