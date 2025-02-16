دون تهجير الفلسطينيين.. «عبد العاطي» يستعرض مع وفد الكونجرس جهود مصر في إعمار غزة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، وفدًا من مجلس النواب الأمريكي؛ بقيادة النائب داريل عيسي «كاليفورنيا»، نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية.

وضم الوفد كلًا من النواب: شيلا ماكورميك «فلوريدا»، وتشاك ادواردز «نورث كارولينا»، وجيم كوستا «كاليفورنيا»، وجيمس بايرد «إنديانا».

ويأتب اللقاء في إطار الحوار الممتد بين مصر و الكونجرس الأمريكي، لدعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات في الشرق الأوسط.

من جانبه، صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد وزير الخارجية والهجرة، بالتفاعل النشط بين مصر و«الكونجرس»، مثنيًا على الدور الذى لعبته الإدارة الأمريكية الحالية فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، مشيرًا إلى تطلعنا أن تواصل الولايات المتحدة دورها الرئيسي؛ في تنفيذ مراحل الاتفاق وضمان تنفيذ كافة بنوده من كل الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث قدم الوزير، شرحًا تفصيليا لمحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزًا الجهود التى تبذلها «القاهرة» لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والاسري بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

وأكد «عبد العاطي»، على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية؛ بوتيرة مكثفة و متسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع، مستعرضًا الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر، لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر وإعادة فى غزة، في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

ونوه ، فى هذا السياق أن التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، وبدعم من المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى لإخراج الصراع من دورات العنف المتكررة،.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أهمية إقامة دولة مستقلة بوحدة الاراضى الفلسطينية؛ فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك استنادا لحل الدولتين.

وشهد اللقاء تبادل التقديرات بشأن المستجدات في الإقليم، حيث دار نقاش حول التطورات فى لبنان وشدد الوزير في هذا السياق؛ على الأهمية البالغة لانسحاب اسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان.