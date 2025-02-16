"ستيولا".. معرض تشكيلى لـ صالحة المصري بالأوبرا

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، معرضاً بعنوان "ستيولا" للفنانة التشكيلية الدكتورة صالحة المصرى، ويفتتح فى السادسة مساء الثلاثاء ١٨ فبراير ويستمر حتى الخميس ۲۷ فبراير بقاعة صلاح طاهر .

يضم المعرض ٢٦ عمل يتنوع بين الجداريات والأوانى الفخارية منفذة بتقنيات الحفر والحرق ويأتى باعتباره الحلقة الثانية في سلسلة معارض كيراموس و التى بدأتها الفنانة في يناير العام الماضي لإنتاج قطع إبداعية تستلهم آنية "ستيولا" المقدسة عند المصريين القدماء المتصفة بالغموض والمرتبطة بالعالم الآخر والمياه الأزلية ووردت مسمياتها في نصوص الأهرام و متون التوابيت ونقوش تقديم القرابين وغيرها وذلك من خلال تطويع آثار الدخان بعد إختيار التصميم

يذكر أن الدكتورة صالحة المصرى تخرجت في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وحصلت على درجة الماجيستير فى النقد والتذوق الفنى عام ۲۰۱۱ ودرجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص النقد والتذوق الفنى عام ٢٠٢٠ ، شاركت في العديد من المعارض الفنية منها المعرض الدولى الأول لكتاب الفنان بمكتبة الأسكندرية ، دورات صالون الشباب ، معرض فردى بدار الأوبرا المصرية ٢٠٢٤ ولها عدة دراسات ومقالات نقدية كما حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير ولها مقتنيات داخل مصر وخارجها.