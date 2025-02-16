قيادي بمستقبل وطن: تقرير الحكومة شهادة على معركة الدولة اليومية ضد الشائعات

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم الشائعات في 2024، يعكس معركة يومية تخوضها الدولة ضد سيل من المعلومات المغلوطة التي تستهدف زعزعة الاستقرار وبث القلق بين المواطنين.

وأضاف “الحبال” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التقرير يُبرز وعي الحكومة بضرورة التصدي السريع والشفاف للشائعات، خاصة في ظل التحديات الداخلية والأزمات العالمية، معتبرًا أن سرعة الاستجابة الرسمية تعكس استراتيجية إعلامية ناضجة تعتمد على الشفافية والتوضيح بدلًا من الإنكار والتجاهل.

وأشار إلى أن التقرير لا يكتفي برصد الشائعات، بل يمثل خارطة طريق للتعامل الإعلامي المستقبلي، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد التضليل.

ولفت إلى أن انتشار الشائعات في العصر الرقمي بات أسرع من أي وقت مضى، لكن يقظة الدولة وحرصها على الرد والتفنيد يضمنان مجتمعًا محصنًا بالوعي وإعلامًا يتمتع بالمصداقية.