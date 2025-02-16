رغم استبعادهما بسبب البطاقات.. شلبي وعواد يتابعان الزمالك من مدرجات السلام

يتواجد مصطفى شلبي ومحمد عواد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ستاد السلام لمؤازرة الأبيض في مواجهة بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب مصطفى شلبي ومحمد عواد عن الزمالك في لقاء اليوم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وفضل اللاعبان حضور المباراة لمؤازرة زملائهما في اللقاء .

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.