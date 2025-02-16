انسحاب أحد محامي الدفاع عن المتهم في قضية "سفاح المعمورة"

أعلن المحامي إسلام عاطف سالم، عضو هيئة الدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، انسحابه رسميًا من الدفاع عنه في القضية المتهم فيها بقتل سيدتين ورجل و إخفاء جثثهم.



وأوضح “سالم”، في تصريح صحفي اليوم، أن السبب الرئيسي وراء انسحابه هو تأكده من أن المتهم يتمتع باتزان نفسي كامل، وذلك بعد تحقيق استمر لمدة سبع ساعات متواصلة أجراه معه محامي عام نيابات المنتزه.

المحامي إسلام عاطف سالم



وأضاف أن المتهم أجاب خلال التحقيق على جميع الاتهامات الموجهة إليه بدقة، مستشهدًا بتواريخ وأحداث متسلسلة، ما يؤكد أنه يتمتع باتزان نفسي كامل.

كما أشار إلى أن المتهم تحدث بشكل منظم ومرتب، دون أن تظهر عليه أي علامات تشير إلى اضطراب نفسي أو عقلي.



وبشأن الضحية الثالثة، أوضح “سالم” أن الجريمة وقعت داخل شقة استأجرها المتهم، إلا أنه لم يعترف بهذه الجريمة أمام جهات التحقيق، رغم مواجهته بأدلة قوية، من بينها تسجيل مكالمة هاتفية تجمعه بالضحية.



وأضاف أن الضحية الثالثة كان مهندسًا وكانت تربطه بالمتهم علاقة عمل، حيث كان موكلًا عنه في بعض القضايا، مشيرًا إلى أن الخلاف بينهما اندلع يوم وقوع الجريمة بسبب مستحقات مالية متعلقة بالأتعاب.



وأكد أن المتهم استأجر الشقة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة ثلاث سنوات، وكان يدفع إيجارها بانتظام، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليًا بتفتيش ست شقق أخرى استأجرها المتهم في نطاق أقسام أول وثاني وثالث المنتزه، في إطار التحقيقات الجارية.



عن معلومات عن المتهم، كشف سالم أن المتهم ليس خريج كلية الحقوق كما كان يُشاع، بل تخرج في كلية الشريعة والقانون دفعة 1974 أو 1975 بتقدير "جيد جدًا"وعمل بالمحاماة لفترة، ثم سافر إلى الأردن والسعودية، قبل أن يعود إلى مصر عام 2013 يعمل في المحاماة، وأوضح أن لعائلته امتدادًا بين مصر والسعودية.



وأشار إلى أن المتهم ذكر خلال التحقيق العديد من الأسماء، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤهم للإدلاء بأقوالهم، للتحقق من مدى تورطهم في الجرائم محل التحقيق.