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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. فارجاس و لوكيباكيو يقودان إشبيلية لمواجهة بلد الوليد

اشبيلية
اشبيلية
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أعلن جارسيا بيميينتا المدير الفنى لفريق إشبيلية، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بلد الوليد، وذلك بعد قليل على ملعب " نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإسباني لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق إشبيلية كالتالي:
حراسة المرمى: أورجان نايلاند.
خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، نيمانيا جوديل، أدريا بيدروزا، كيكي سالاس.
خط الوسط: خوانلو سانشيز، لوسيان اجومي، جبريل سو.
خط الهجوم: روبين فارجاس، دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.


ويحتل فريق إشبيلية المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق بلد الوليد في قاع ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

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