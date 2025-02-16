الدوري الإسباني.. فارجاس و لوكيباكيو يقودان إشبيلية لمواجهة بلد الوليد

أعلن جارسيا بيميينتا المدير الفنى لفريق إشبيلية، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بلد الوليد، وذلك بعد قليل على ملعب " نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، نيمانيا جوديل، أدريا بيدروزا، كيكي سالاس.

خط الوسط: خوانلو سانشيز، لوسيان اجومي، جبريل سو.

خط الهجوم: روبين فارجاس، دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.



ويحتل فريق إشبيلية المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق بلد الوليد في قاع ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.