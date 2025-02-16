رئيس الكونجرس اليهودي يشيد بالعلاقات المصرية الأمريكية وجهود السلام

أعرب رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، عن سعادته بزيارة مصر، مشددًا على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكد لاودر أنه أجرى اجتماعًا مثمرًا ومفيدًا للغاية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر دولة محورية، وأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

كما أعرب “لاودر” عن تطلعه للاقتراح العربي المصري بشأن قطاع غزة، مؤكدًا أن السلام هو الأمل، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيقه من خلال حل الدولتين.