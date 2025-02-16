أمل رمزى: توفير التمويل والتدريب وتعزيز الابتكار والمنافسة ضرورة لـ"الشركات الناشئة"

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، أن الشركات الناشئة تسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى مما يساهم في تحسين معدلات التوظيف وتقليل البطالة.

وأضافت النائبة الوفدية خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، حول تقرير دزر الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية أن من ضمن الفرص التى تتيحها الشركات الناشئة، أيضا تعزيز الابتكار، حيث تعمل على تطوير حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع المصري، مما يساهم في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية.

وأشارت "رمزى" أنها تسهم أيضا فى توفير فرص استثمارية جديدة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتحفيز الاقتصادي.

وعن التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ،نقص التمويل اللازم لبدء وتطوير مشاريعها، وعدم وجود بيئة أعمال مواتية، بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية والضريبية المعقدة بالإضافة إلى نقص المهارات والخبرات حيث تواجه الشركات تحديات في الحصول على المهارات والخبرات اللازمة لبدء وتطوير مشاريعها.

وأوضحت "رمزى" أن الشركات الناشئة تواجه تحديات في المنافسة الشديدة في السوق المصري، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق الأرباح والنمو.

وأشارت النائبة الوفدية، أنه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، يجب العمل على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الناشئة، وتوفير التمويل والتدريب اللازمين، وتعزيز الابتكار والمنافسة الشديدة في السوق المصري.