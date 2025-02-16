مقتل "كابو وسبرتوا" في تبادل إطلاق نار مع أمن كفرالشيخ

بناءً على معلومات تحريات أمنية، وتنفيذًا لقرار النيابة، في القضية رقم 1986 لسنة 2025، من اختباء عنصريين أجراميين شديدا الخطورة، بمزرعة في عزبة كلش التابعة لمركز كفرالشيخ، ومطلوبان في عدة قضايا اجرامية جنائية، من بينها قتل ومخدرات.

قامت قوة أمنية مشتركة بكفرالشيخ بمداهمة مكان اختبائهما بمزرعة بذات القرية السابق ذكرها، للقبض عليهما، تنفيذًا للقضية رقم 1986 لسنة 2025 مركز الشهداء محافظة المنوفية، ضد المتهم عبدالرحمن أ ع ط شهرته "كابو“ 35 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، سبق اتهامه في عدة قضايا أخرهم 64 إداري شبين الكوم قتل، والمتهم الثاني برفقته، ويدعي أحمد ع ع وشهرتة "سبرتو" مطلوب في 3 قضايا مخدرات وبأستهداف مزرعة خليل بعزبة كلش.

وفور وصول القوات وشعورهم بها، قاما بأطلاق النار عليهم، والتي قامت بمبادلتهم أطلاق النار، وفور انتهاء صوت النار من جانب المتهمين، تبين مصرعيهما، وعثرا بحوزتهما على أسلحة نارية.

وبعرض الواقعة، على النيابة العامة، أمرت بتشريح جثتيهما، وأخطار ذويهما، لأستلام الجثتين لدفنهما، وتحريز الأسلحة المضبوطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1876 لسنة 2025.