"الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" ندوة بآداب بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نظمت اليوم، كلية الآداب ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وذلك تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع كليتي الخدمة الاجتماعية والحقوق ومنطقة وعظ بني سويف، وبحضور الدكتور محروس إبراهيم عميد الكلية، والدكتورة عزة الجوهري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

تناولت الندوة الجوانب النفسية والاجتماعية للهجرة غير شرعية والضوابط القانونية والأبعاد الاقتصادية لها، فضلاً عن التعرف على مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها ونتائجها وبعض السبل التي يمكن اتخاذها للحد منها، والتأكيد على ضرورة التصدي لها من خلال نشر الوعي العام بخاطرها، وتسليط الضوء على البدائل المتاحة.