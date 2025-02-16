مجلس شئون الدراسات العُليا والبحوث والعَلاقات الثَّقافيَّة بجامعة الفيوم يَعقِـدُ جلستَهُ رقم 212

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيسِ جامعة الفيوم، عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (212) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن؛ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس، اليومَ الأحد الموافق 16 فبراير 2025م، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بالسّادة أعضاءِ الـمَجلس، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (27) ماجستير، و(10) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

هذا، وقد وافق المجلسُ على التَّعديلات المقترحة على لائحة مجلة كلية الآثار بعد تحديثها، ثمَّ تمَّتْ مُناقشةُ الموضوعاتِ الـمُدرَجَةِ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.