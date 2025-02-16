ضبط 550 كيلو لانشون فاسد في دمياط

تمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم علي التفتيش علي الأسواق في دمياط من فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب، بناءً على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري.

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الرقابة التموينية بضبط 550 كيلو من اللانشون و السلامي غير الصالح للاستهلاك الأدمي، والذي كان سيتم طرحه بالأسواق فى أحد المخازن.

هذا وقد تم ضبط مصنعات برجر و دواجن منتهية الصلاحية.



تم مصادرة المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.



وقد أوضح مدير مديرية التموين أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير 70 محضرا و جاءت المخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتصرف ومواصفات وعدم وجود سجل زيارات وعدم الالتزام باشتراطات النظافة وكذلك عدم وجود شهادة صحية ومخالفات أخرى.

وفيما يخص الأسواق، فقد أسفرت حملات متابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات للسلع المعروضة عن تحرير ٥٣٦ محضرا لوجود مخالفات عدم اعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادة صحية وغش تجاري وبيع لحوم مكشوفة وعدم إعلان عن مخزن وسجل تجاري والعمل بدون ترخيص وبيع لحوم مكشوفة وغاز وبيع سلع مجهولة المصدر، كما تم سحب 3 عينات غذائية وغير غذائية و ١٥ عينة من الدقيق و القمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وأشار البيان الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال تلك الفترة، قد بلغت ١١٠٧ محاضر، من بينها ١٦٤ محضرا لعدد من المخابز، لقيامهم بمخالفات تعلقت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي.