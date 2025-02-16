معسكر مغلق للمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية للصالات

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات بقيادة نادر رشاد، يوم 22 مارس المقبل موعدا لإقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالة اللاعبات الفنية والبدنية.

وذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية للصالات، والتى تقام لأول مرة ، والمقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 ابريل المقبل بمشاركة 9 منتخبات هى، مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا يصعد منهم فريقان فقط لنهائيات كأس العالم.

و قال نادر رشاد، أن قرعة البطولة جاءت متوازنة إلى حد كبير وان كل المنتخبات ليس لديها معلومات فنية كافية عن بعضها لكن المؤكد أنها ستكون بطولة قوية وسيسعى المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم من خلالها.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصرى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه انجولا وغينيا.