"المصريين الأحرار": لقاء السيسي مع رئيس الكونجرس اليهودي يؤكد دور مصر في تحقيق السلام

أصدر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بيان صحفي، حول لقاءا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، مؤكداً أن هذه الزيارة واللقاءا يعكس الدور المحوري لمصر في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود المصرية الجادة في إدارة الأزمات الإقليمية، وخاصة في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال حزب المصريين الأحرار، إن اللقاء سلط الضوء على عدة نقاط محورية، منها الدور المصري كوسيط رئيسي في جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى والرهائن؛ مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الثقة الدولية الكبيرة التي تتمتع بها مصر كفاعل رئيسي في إدارة الأزمات الإقليمية.

كما أشاد الحزب بتأكيد الرئيس السيسي على الموقف المصري الراسخ في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كضمانة لتحقيق السلام الدائم، مؤكدًا أن هذا الموقف يتوافق مع الموقف العربي والدولي الذي يدعم حل الدولتين كمسار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعرب الحزب عن فخره بالقيادة السياسية المصرية الساهرة للحفاظ علي الأمن القومي المصري، وتتعامل بنزاهة وشرف وجعلت مصر رمانة ميزان المنطقة و الثبات علي المواقف التاريخية والعادلة لتحقيق السلام ومساندة الاشقاء في أحلك الظروف.

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة، أكد الحزب باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاصطفاف المصري يؤيد و يفوض الرئيس السيسي في كافة القرارات والرؤى التي تحافظ علي استقرار البلاد وايضا أهمية إعادة الإعمار مع الحفاظ على حقوق سكان القطاع ورفض أي محاولات لتهجيرهم مما يعكس التزام مصر بحماية الحقوق الفلسطينية ورفض تغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي في غزة؛ كما يثمن حزب المصريين الأحرار خطة مصر المتكاملة لإعادة الإعمار، والتي تعزز دورها كداعم رئيسي للشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، يرحب الحزب بتعزيز الجهود لتحقيق السلام الكامل للمنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية، ولا سيما بان موقف مصر البطولي والريادي يستوجب اصطفاف الجميع للحفاظ علي اهل فلسطين من مسلسل الإبادة الممنهجة.



ووصف حزب المصريين الأحرار تصريحات رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بعد اللقاء، والتي أشار فيها إلى سعادته بالزيارة ووصف اللقاء بالممتاز والمفيد، معتبرًا أن هذه التصريحات تُرسل رسائل إيجابية بشأن المفاوضات، متطلعين تحقيق السلام من خلال التعاون الدولي.

وأكد الحزب ثقته في أن مصر ستظل دائمًا في طليعة الدول التي تعمل للتنمية والبناء وحفظ استقرارها وسلام الشرق الأوسط وضمان حقوق الشعوب.