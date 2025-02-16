الدوري المصري.. أحمد ياسر ريان يقود البنك الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سموحة، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد الاسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم "نايل".

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

دكة البدلاء:

أحمد صبحي، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.

سموحة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي بالمركز السادس بـ19 نقطة.