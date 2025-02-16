الدوري المصري.. سموحة تواجه البنك الأهلي بتشكيل هجومي

أعلن احمد سامى المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البنك الأهلي، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد الاسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم "نايل".



جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد ربيعة، محمد مصطفى ميدو، شريف رضا.

خط الوسط: عمرو السيسي، محمود صابر، دوكو دودو.

خط الهجوم: محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي.



دكة البدلاء:

حسن تيمور، محمد سعيد مكرونة، علي عمرو، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد رجب الصافي، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا.

خرج محمد كناريا من تشكيل فريق سموحة ودخل عمرو السيسي بدلًا منه، بعد إصابة الأول خلال عمليات الإحماء.

سموحة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي بالمركز السادس بـ19 نقطة.