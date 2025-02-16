مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ينعي الفنانة السودانية آسيا مدني

تنعي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنانة السودانية آسيا مدني ، الذي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، إثر أزمة صحية.



وقالت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني في بيان صحفي: خالص العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعيين الله أن يتغمدها برحمته، فقد كانت فنانة مخلصة جدا لفنها، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة.

جدير بالذكر أن الفنانة آسيا مدني كانت قد شاركت في الفقرة الفنية بالغناء في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة وشاركها بالغناء المطرب حسان القوصي، وكان هذا هو آخر ظهور لها على خشبة المسرح.

مهرجان الأقصر في دورته الرابعة عشرة كان برئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج الكبير جابي خوري، والمهرجان تقيمه تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، وأصبح يصدر ضمن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018.