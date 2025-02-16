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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سائق وتباع في حريق سيارة نقل بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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لقي سائق وتباع مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل مقطورة بالحاجز الخرساني واشتعال الكابينة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة أثناء سيرها بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة واصطدامه بالحاجز الخرساني واشتعال كابينة القيادة، وأسفر الحادث عن وفاة السائق والتباع، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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