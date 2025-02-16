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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لسائق ميكروباص في دهس مواطن وإصابة آخر بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق ميكروباص وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بدهس مواطن والتسبب في وفاته وإصابة آخر بطريق صلاح سالم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه التي أدت الي وفاته، وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة بسرعة تجاوز تلك المقررة قانونا لقيادتها حال تعاطيه لجوهر الحشيش المخدر فصدم الدراجة النارية التي يستقلها شخصان مما اسفر عن مصرع أحدهما واصابة الآخر.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور.

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